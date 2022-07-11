Лобове зіткнення двох автомобілів у Києві: обидва водії загинули

Цитата

"До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

"За попередньою інформацією, у напрямку міста Ірпінь відбулося лобове зіткнення двох автомобілів "БМВ" та "Шкода", внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події", - зазначається в повідомленні.

Відомості про дану подію зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група главку, яка встановлює обставини та механізм автопригоди.

Доповнення

На Запоріжжі внаслідок зіткнення BMW та "ВАЗ" загинула жінка та малолітня дитина, а також постраждали водій та ще троє пасажирів, двоє з яких – неповнолітні.