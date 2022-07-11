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Лобове зіткнення двох автомобілів у Києві: обидва водії загинули

Лобове зіткнення двох автомобілів у Києві: обидва водії загинули

Київ • УНН

 • 257585 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Києві в напрямку Ірпеня відбулося лобове зіткнення двох автомобілів БМВ та Шкода, внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події. Про це повідомляє поліція Києва, передає УНН.

Цитата

"До поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з постраждалими на Новоірпінському шосе, що у Святошинському районі столиці", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

"За попередньою інформацією, у напрямку міста Ірпінь відбулося лобове зіткнення двох автомобілів "БМВ" та "Шкода", внаслідок якого двоє водіїв загинули на місці події", - зазначається в повідомленні.

Відомості про дану подію зареєстровані у журналі Єдиного обліку заяв та повідомлень Святошинського управління поліції. Наразі на місці працює слідчо-оперативна група главку, яка встановлює обставини та механізм автопригоди.

Доповнення

На Запоріжжі внаслідок зіткнення BMW та "ВАЗ" загинула жінка та малолітня дитина, а також постраждали водій та ще троє пасажирів, двоє з яких – неповнолітні.

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