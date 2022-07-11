Лобовое столкновение двух автомобилей в Киеве: оба водителя погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Киеве в направлении Ирпеня произошло лобовое столкновение двух автомобилей БМВ и Шкода, в результате которого два водителя погибли на месте происшествия. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.
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"В полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на Новоирпинском шоссе в Святошинском районе столицы", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа по расследованию ДТП столичного главка и врачи.
"По предварительной информации, в направлении города Ирпень произошло лобовое столкновение двух автомобилей "БМВ" и "Шкода", в результате которого два водителя погибли на месте происшествия", - отмечается в сообщении.
Сведения о данном событии зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа главка, устанавливающая обстоятельства и механизм происшествия.
Дополнение
В Запорожье в результате столкновения BMW и "ВАЗ" погибла женщина и малолетний ребенок, а также пострадали водитель и еще трое пассажиров, двое из которых – несовершеннолетние.