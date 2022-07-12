В Одеській області у ДТП загинув мотоцикліст

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Це сталося 12 липня на трасі Одеса – Рені близько 19:00 у селі Великий Дальник. Було зіткнення легкового автомобіля Chevrolet та мотоцикла Honda.

Внаслідок аварії 44-річний мотоцикліст загинув, водій легковика – не постраждав.

На цей момент встановлюються повні обставини.

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