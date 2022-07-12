В Одеській області у ДТП загинув мотоцикліст
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. 12 липня, близько 19 години на Одещині зіткнулися легковий автомобіль Chevrolet та мотоцикл Honda. В результаті аварії водій двоколісника – 44-річний місцевий житель – загинув. Про це повідомляє Поліція в Одеській області, передає УНН.
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Це сталося 12 липня на трасі Одеса – Рені близько 19:00 у селі Великий Дальник. Було зіткнення легкового автомобіля Chevrolet та мотоцикла Honda.
Внаслідок аварії 44-річний мотоцикліст загинув, водій легковика – не постраждав.
На цей момент встановлюються повні обставини.
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