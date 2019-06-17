В Одесской области Lexus попал в ДТП, есть погибшие

"Сегодня ночью в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель Lexus, который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине "ВАЗом". От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом", - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров "ВАЗа" получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу. Еще один пассажир, а также водитель Lexus с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, в Ужгороде Porsche попал в ДТП, в результате чего пострадали 3 человека.