В Одеській області Lexus потрапив у ДТП, є загиблі

КИЇВ. 17 червня. УНН. В Одеській області водій Lexus не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі "ВАЗом". Від удару останній викинуло на ще один легковик. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН.