В Одеській області Lexus потрапив у ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. В Одеській області водій Lexus не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі "ВАЗом". Від удару останній викинуло на ще один легковик. Про це повідомив відділ комунікації поліції області, передає УНН.
"Сьогодні вночі в 10-ти км від села Воробіївка Великомихайлівського району водій Lexus, що рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі "ВАЗом". Від удару останній викинуло на ще один легковик, що стояв поряд", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів "ВАЗу" отримали важкі травми і померли по дорозі до лікарні. Ще одного пасажира, а також водія Lexus з двома його пасажирами госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.
Зараз на місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, в Ужгороді Porsche потрапив у ДТП, внаслідок чого постраждали 3 особи.