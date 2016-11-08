В Одессе снова "заминировали" здание Апелляционного суда
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В 13:05 по спецлинии "102" поступило анонимное телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
"На место происшествия направлена следственно-оперативная группа, кинологи и инспекторы-взрывотехники. Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя", - отметили в пресс-службе ведомства.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, 27 октября аноним сообщал о заминировании Апелляционного суда в Одессе.