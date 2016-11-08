В Одессе снова "заминировали" здание Апелляционного суда

ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В 13:05 по спецлинии "102" поступило анонимное телефонное сообщение о том, что административное здание Апелляционного суда заминировано. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.