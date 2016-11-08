В Одесі знову "замінували" будівлю Апеляційного суду
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. О 13:05 на спецлінію “102” надійшло анонімне телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Апеляційного суду заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
“На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників. Вживаються заходи з евакуації з приміщень відвідувачів і робітників суду та встановлення особи правопорушника”, — зазначили у прес-службі відомства.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, 27 жовтня анонім повідомляв про замінування Апеляційного суду в Одесі.