В Одессе задержали еще двух участников группировки "Лоту Гули", которые терроризировали граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Одессе задержали еще двух участников группировки "Лоту Гули", которые терроризировали граждан и держали в страхе предпринимателей региона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе спецоперацию по задержанию еще двух участников межэтнического организованной группировки "Лоту Гули", которое терроризировало граждан и держало в страхе предпринимателей региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам неотложных следственно-оперативных действий, оперативники спецслужбы установили еще двух активных участников группировки, причастных к разбою, ограблению и похищению предпринимателя, что произошло раньше.
Сегодня оперативники СБУ задержали злоумышленников в частном секторе на окраине Одессы.
Обоим задержанным инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2. ст. 187 (разбой), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Напомним, что четырех организаторов банды правоохранители задержали в начале июля при попытке похищения человека.
Справка: межэтническая организованная группировка "Лоту Гули" контролируется известным вором в законе, который скрывается от украинского правосудия за границей. По оперативным данным, банда насчитывает более 10 человек с криминальным прошлым. Специализация группировки - создание искусственных конфликтов, насилие и вымогательство денег.