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В Одесі затримали учасників угруповання "Лоту Гулі", які викрадали і тероризували людей

В Одесі затримали учасників угруповання "Лоту Гулі", які викрадали і тероризували людей

Київ • УНН

 • 17565 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Служба безпеки України затримала учасників угруповання "Лоту Гулі", які викрадали, тероризували людей в Одесі і тримали у страху підприємців регіону. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

"Служба безпеки України викрила в Одесі міжетнічне організоване угруповання, яке тероризувало громадян і тримало у страху підприємців регіону. Співробітники ЦСО "А" СБУ затримали чотирьох організаторів банди під час спроби викрадення людини", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за попередніми даними слідства, до складу банди входило понад 10 жителів обласного центру. Зловмисники створювали штучні конфліктні ситуації, за вирішення яких вимагали з потерпілих великі суми грошей. У разі їх несплати фігуранти погрожували людям насильством і фізичною розправою.

"За оперативною інформацією, діяльність групи контролював "злодій у законі" на прізвисько "Лоту Гулі", який переховується закордоном від українського правосуддя", - зазначається в повідомленні.

Так, співробітники СБУ отримали інформацію про підготовку учасниками банди викрадення місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.

"У ході слідчих дій у помешканнях зловмисників правоохоронці виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Також наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Тривають невідкладні слідчо-оперативні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання

Нагадаємо, на Рівненщині викрили мережу "ребцентрів", де примусово утримували майже 150 осіб.

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