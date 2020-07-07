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В Одессе задержали участников группировки "Лота Гули", которые похищали и терроризировали людей

В Одессе задержали участников группировки "Лота Гули", которые похищали и терроризировали людей

Киев  •  УНН

 • 17565 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала участников группировки "Лота Гули", которые похищали, терроризировали людей в Одессе и держали в страхе предпринимателей региона. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе межэтническую организованную группировку, которая терроризировала граждан и держала в страхе предпринимателей региона. Сотрудники ЦСО "А" СБУ задержали четырех организаторов банды при попытке похищения человека", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по предварительным данным следствия, в состав банды входило более 10 жителей областного центра. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, за решение которых требовали с пострадавших крупные суммы денег. В случае их неуплаты фигуранты угрожали людям насилием и физической расправой.

"По оперативной информации, деятельность группы контролировал "вор в законе" по прозвищу "Лота Гули", который скрывается за границей от украинского правосудия", - отмечается в сообщении.

Так, сотрудники СБУ получили информацию о подготовке участниками банды похищения местного предпринимателя. Из-за угроз убийством злоумышленники планировали "выбить" из потерпевшего деньги.

"В ходе следственных действий в помещениях злоумышленников правоохранители обнаружили доказательства противоправной деятельности, направленные на экспертизу", - говорится в сообщении.

Также сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные мероприятия для привлечения к ответственности других участников группировки

Напомним, в Ровенской разоблачили сеть "ребцентров", где принудительно удерживали почти 150 человек.

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