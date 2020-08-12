В Одесі затримали ще двох учасників угрупування "Лоту Гулі", які тероризували громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Одесі затримали ще двох учасників угрупування "Лоту Гулі", які тероризували громадян і тримали в страху підприємців регіону. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
"Співробітники Служби безпеки України провели в Одесі спецоперацію із затримання ще двох учасників міжетнічного організованого угруповання "Лоту Гулі", яке тероризувало громадян і тримало в страху підприємців регіону", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами невідкладних слідчо-оперативних дій, оперативники спецслужби встановили ще двох активних учасників угруповання, причетних до розбою, пограбування і викрадення приватного підприємця, що відбулося раніше.
Сьогодні оперативники СБУ затримали зловмисників у приватному секторі на околиці Одеси.
Обом затриманим інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2. ст. 187 (розбій), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
Нагадаємо, що чотирьох організаторів банди правоохоронці затримали на початку липня під час спроби викрадення людини.
Довідка: міжетнічне організоване угруповання "Лоту Гулі" контролюється відомим злодієм у законі, який переховується від українського правосуддя за кордоном. За оперативними даними, банда налічує понад 10 осіб із кримінальним минулим. Спеціалізація угруповання - створення штучних конфліктів, насильство та вимагання грошей.