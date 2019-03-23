В Одессе задержали иностранца, который обворовывал прохожих
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На улицах Одессы иностранец обворовывал прохожих, извлекая из карманов кошельки, мобильные телефоны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в городе Одесса.
"Оперативниками Портофранковского отделения полиции за совершение ряда краж был задержан 36-летний гражданин соседнего государства", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, из карманов одесситов злоумышленник похищал мобильные телефоны, кошельки и другие ценные вещи.
Сейчас преступник задержан. Продолжается досудебное расследование по всем фактам. Решается вопрос об избрании правонарушителю меры пресечения.
Как сообщал УНН, иностранные грабители рецидивисты обворовывали автомобили в Донецкой области.