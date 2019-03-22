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Іноземні грабіжники-рецидивісти обкрадали автівки на Донеччині

Київ • УНН

 • 8569 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Донецькій області двоє іноземців з досвідом крадіжок опанували схему дистанційного відмикання автівок і обкрадали салони машин. Про це повідомляє прес-служба поліції області, передає УНН.

Іноземні грабіжники-рецидивісти обкрадали автівки на Донеччині

Повідомляється, що іноземці, які раніше вже були засуджені за аналогічні злочини, володіли певними даними про особливості роботи оперативників, а тому діяли вкрай обережно. Щоб не залишати слідів і витрачати на кожен злочин мінімум часу, вони опанували безконтактний спосіб відкриття салонів та відключення сигналізації. Таким чином, уся операція займала у дуета лічені хвилини.

Завдання для поліцейських ускладнювалося тим, що крадії – мешканці іншої держави, і якщо місцезнаходження одного з них було відоме, інший, як з’ясувалося згодом, жив у хостелі.

Оперативникам вдалося задокументувати їх злочинну діяльність та зібрати максимум доказової бази. Аби виключити можливість збройного опору та убезпечити мирне населення, до затримання зловмисників було залучено спецпідрозділ КОРД.

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Як повідомили у поліції, під час спроби блокування автівки підозрювані натиснули на газ. Транспортний засіб почав рух у бік скупчення людей. Аби уникнути жертв, бійці пішли "на таран" та шляхом вчинення ДТП зупинили машину.

Наразі тривають невідкладні оперативні та слідчі дії. Під час обшукових заходів, які проходять дотепер, вже вилучено мобільні телефони та сканувальний пристрій.

Відкрито кримінальне провадження за ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Кількість потерпілих буде встановлено в ході досудового розслідування.

Як повідомляв УНН, у січні в Україні зареєстровано понад 100 крадіжок транспортних засобів.

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