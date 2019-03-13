Цього року вже здійснено майже дві тисячі магазинних крадіжок
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. З початку цього року було здійснено 1819 магазинних крадіжок, з них розкрито вже 1 105. Про це повідомили у прес-центрі Головного управління Нацполіції України у відповідь на запит УНН.
“За період з початку 2019 року зареєстровано 1 819 заяв та повідомлень за фактами вчинення крадіжок з магазинів, відомості за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. За цей період вже розкрито 1 105 злочинів”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства найбільш розповсюдженими місцями вчинення крадіжок є продуктові магазини.
Кримінальна відповідальність за вчинення цього злочину передбачає штраф до п’ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами до двох років, або позбавлення волі на термін до трьох років.
Як повідомляв УНН, впродовж минулого року було здійснено 18 097 магазинних крадіжок, з них було розкрито 10 060 злочинів, а від так не розкритими досі залишаються понад 8 тисяч злочинів.