В этом году уже осуществлено почти две тысячи магазинных краж

"За период с начала 2019 года зарегистрировано 1819 заявлений и сообщений по фактам совершения краж из магазинов, сведения по которым внесены в Единый реестр досудебных расследований. За этот период уже раскрыто 1105 преступлений ", - говорится в сообщении.

По информации ведомства наиболее распространенными местами совершения краж являются продуктовые магазины.



Уголовная ответственность за совершение этого преступления предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами до двух лет, или лишение свободы на срок до трех лет.



Как сообщал УНН, в течение прошлого года было совершено 18 097 магазинных краж, из них было раскрыто 10060 преступлений, а от так нераскрытыми до сих пор остаются более 8000 преступлений.