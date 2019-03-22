Иностранные воры-рецидивисты обворовывали машины в Донецкой области

Сообщается, что иностранцы, которые ранее уже были осуждены за аналогичные преступления, владели некоторыми данными об особенностях работы оперативников, а потому действовали крайне осторожно. Чтобы не оставлять следов и тратить на каждое преступление минимум времени, они овладели бесконтактным способом открытия салонов и отключения сигнализации. Таким образом, вся операция занимала у дуэта считанные минуты.

Задача для полицейских осложнялось тем, что воры - жители другого государства, и если местонахождение одного из них было известно, другой, как выяснилось впоследствии, жил в хостеле.

Оперативникам удалось задокументировать их преступную деятельность и собрать максимум доказательной базы. Чтобы исключить возможность вооруженного сопротивления и обезопасить мирное население, к задержанию злоумышленников было привлечено спецподразделение КОРД.

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Как сообщили в полиции, во время попытки блокирования автомобиля подозреваемые нажали на газ. Транспортное средство начало движение в сторону скопления людей. Чтобы избежать жертв, бойцы пошли "на таран" и путем совершения ДТП остановили машину.

Сейчас продолжаются неотложные оперативные и следственные действия. Во время обыскиваемых мероприятий, которые проходят до сих пор, уже изъяты мобильные телефоны и сканирующее устройство.

Открыто уголовное производство по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Количество пострадавших будет установлено в ходе досудебного расследования.

Как сообщал УНН, в январе в Украине зарегистрировано более 100 краж транспортных средств.