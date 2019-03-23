В Одесі затримали іноземця, який обкрадав перехожих
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На вулицях Одеси іноземець обкрадав перехожих, витягуючи з кишень гаманці, мобільні телефони. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в місті Одеса.
“Оперативниками Портофранківського відділення поліції за вчинення низки крадіжок був затриманий 36-річний громадянин сусідньої держави”, - йдеться у повідомленні.
За інформацією відомства, з кишень одеситів зловмисник викрадав мобільні телефони, гаманці та інші цінні речі.
Наразі злочинця затримано. Триває досудове розслідування за усіма фактами. Вирішується питання про обрання правопорушникові запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, іноземні грабіжники-рецидивісти обкрадали автівки на Донеччині.