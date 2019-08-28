В Одессе "заминировали" суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Неизвестный в среду, 28 августа, сообщил о минировании Приморского районного суда города Одессы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
"Сегодня, 28 августа 2019 года, по телефону поступило анонимное сообщение, что помещение Приморского районного суда города Одессы по улице Балковская, 33, заминировано", - говорится в сообщении.
Об этом происшествии, как указано, немедленно были оповещены соответствующие службы ГСЧС, ГУНП Украины в Одесской области.
"Немедленно выставлено оцепление, проводится эвакуация людей из помещений суда", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, мужчина "заминировал" вокзал за то, что его не пропустили без очереди в кассу.