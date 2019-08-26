Чоловік "замінував" вокзал за те, що його не пропустили без черги до каси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У столиці правоохорнці затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про замінування Дарницького залізничного вокзалу у столиці. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
До столичної поліції надійшло повідомлення від чоловіка про замінування Дарницького залізничного вокзалу. В ході проведення огляду вибухонебезпечних предметів і речовин правоохоронці не виявили.
Під час відпрацювання отриманої інформації правоохоронці встановили чоловіка, який телефонував до поліції. Правопорушник пояснив, що причиною неправдивого повідомлення про закладену вибухівку стало те, що його не пропустили без черги до каси залізничного вокзалу.
Зловмисника затримали. Ним виявився мешканець Київської області 1989 року народження, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.
Слідчим Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) КК України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, зловмиснику, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, повідомлено про підозру.