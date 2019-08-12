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Чоловіку повідомили про підозру за "мінування" столичного вокзалу

Чоловіку повідомили про підозру за "мінування" столичного вокзалу

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Зловмиснику, який "замінував" залізничний вокзал у Києві, повідомлено про підозру. Про це УНН повідомили у пресслужбі столичної прокуратури.

"Київською місцевою прокуратурою №9 повідомлено про підозру 28-річному жителю столиці, який надав неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на залізничному вокзалі міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Так, 10 серпня 2019 року чоловік зателефонував до поліції та надав неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу в столиці, що за адресою Вокзальна, 1.

Правоохоронці та піротехніки, які виїжджали на місце події, жодних вибухових пристроїв чи вибухонебезпечних речовин не знайшли. Під час відпрацювання інформації про вибух правоохоронці евакуювали 2300 пасажирів та 100 осіб персоналу.

Невдовзі "мінера" вдалося встановити та затримати. За його словами, він так "пожартував".

На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 6 років.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Запоріжжі засудили юнака за неправдиве мінування монастиря.

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