Мужчине сообщили о подозрении за "минирование" столичного вокзала
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Злоумышленнику, который "заминировал" железнодорожный вокзал в Киеве, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"Киевской местной прокуратурой №9 сообщено о подозрении 28-летнему жителю столицы, который предоставил ложное сообщение о подготовке взрыва на железнодорожном вокзале Киева", - говорится в сообщении.
Так, 10 августа 2019 года мужчина позвонил в полицию и предоставил ложное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала в столице, что по адресу Вокзальная, 1.
Правоохранители и пиротехники, которые выезжали на место происшествия, никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не нашли. В ходе отработки информации о взрыве правоохранители эвакуировали 2300 пассажиров и 100 человек персонала.
Вскоре "минера" удалось установить и задержать. По его словам, он так "пошутил".
В настоящее время правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Напомним, на Запорожье осудили юношу за ложное минирование монастыря.