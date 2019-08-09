На Запоріжжі засудили юнака за неправдиве мінування монастиря
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Жовтневим районним судом міста Кривий Ріг розглянуто кримінальну справу за фактом неправдивого повідомлення про мінування монастиря, передає УНН із посиланням на пресслужбу установи.
На лаві підсудних опинився 19 річний юнак, який 10 квітня 2019 року будучі на підпитку взяв у товариша мобільний телефон та зателефонував на лінію 102, зробивши завідомо неправдиве повідомлення про замінування Свято-Покровського жіночого монастиря Криворізької єпархії УПЦ, розташованого на вулиці Курчатова у Кривому Розі.
За фактом повідомлення профільні служби Покровського відділення поліції у монастирі та на прилеглій території вибухонебезпечних речовин не виявили.
"Вироком суду визнано громадянина П. винним у вчиненні злочину, передбаченого частинною першою статті 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками) та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком на 1 рік", - повідомили у пресслужбі суду.
Нагадаємо, чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці.