В Запорожской области осудили юношу за ложное минирование монастыря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Октябрьским районным судом города Кривой Рог рассмотрено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании монастыря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
На скамье подсудимых оказался 19-летний юноша, который 10 апреля 2019 будучи в нетрезвом состоянии взял у товарища мобильный телефон и позвонил на линию 102, сделав заведомо ложное сообщение о заминировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии УПЦ, расположенного на улице Курчатова в Кривом Роге.
По факту сообщения профильные службы Покровского отделения полиции в монастыре и на прилегающей территории взрывоопасных веществ не обнаружили.
"Приговором суда признано гражданина П. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями) и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", - сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, мужчину, который заминировал "Привоз" и универмаг в Одессе, арестовали на два месяца.