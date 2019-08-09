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В Запорожской области осудили юношу за ложное минирование монастыря

В Запорожской области осудили юношу за ложное минирование монастыря

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Октябрьским районным судом города Кривой Рог рассмотрено уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании монастыря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

На скамье подсудимых оказался 19-летний юноша, который 10 апреля 2019 будучи в нетрезвом состоянии взял у товарища мобильный телефон и позвонил на линию 102, сделав заведомо ложное сообщение о заминировании Свято-Покровского женского монастыря Криворожской епархии УПЦ, расположенного на улице Курчатова в Кривом Роге.

По факту сообщения профильные службы Покровского отделения полиции в монастыре и на прилегающей территории взрывоопасных веществ не обнаружили.

"Приговором суда признано гражданина П. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей или другими тяжкими последствиями) и назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год", - сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, мужчину, который заминировал "Привоз" и универмаг в Одессе, арестовали на два месяца.

Украинские Национальные Новости

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