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Чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці

Чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

Як повідомили у прес-службі, до правоохоронних органів Одеської області надійшло кілька неправдивих повідомлень загрозливого характеру про “мінування” низки важливих об’єктів інфраструктури Одеси. В повідомленнях вказувалися такі значимі та багатолюдні одеські об’єкти, як ринок “Привоз” та Центральний універмаг. Інколи зловмисник взагалі не вказував назви та адреси об’єктів, що мали “вибухнути”.

Правоохоронці викрили у вчиненні протиправних дій раніше судимого мешканця області. Завідомо неправдиві повідомлення загрозливого характеру 39-річний чоловік розсилав зі спеціально створеної для цієї мети електронної адреси. Поліцейські затримали його на одній з баз відпочинку в м. Чорноморськ Одеської області.

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Слідчі кваліфікували дії затриманого за частинами 1 і 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно із санкцією цієї статті, зловмисникові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

"...сьогодні, 8 серпня, суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.

Тим часом поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину, для притягнення їх до відповідальності.

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