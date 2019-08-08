Чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Чоловіка, який замінував "Привоз" та універмаг в Одесі, арештували на два місяці. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на ГУ НП в Одеській області.
Як повідомили у прес-службі, до правоохоронних органів Одеської області надійшло кілька неправдивих повідомлень загрозливого характеру про “мінування” низки важливих об’єктів інфраструктури Одеси. В повідомленнях вказувалися такі значимі та багатолюдні одеські об’єкти, як ринок “Привоз” та Центральний універмаг. Інколи зловмисник взагалі не вказував назви та адреси об’єктів, що мали “вибухнути”.
Правоохоронці викрили у вчиненні протиправних дій раніше судимого мешканця області. Завідомо неправдиві повідомлення загрозливого характеру 39-річний чоловік розсилав зі спеціально створеної для цієї мети електронної адреси. Поліцейські затримали його на одній з баз відпочинку в м. Чорноморськ Одеської області.
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Слідчі кваліфікували дії затриманого за частинами 1 і 2 статті 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Згідно із санкцією цієї статті, зловмисникові загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.
"...сьогодні, 8 серпня, суд обрав стосовно затриманого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб із можливістю внесення застави в розмірі майже 152 тисячі гривень", - йдеться у повідомленні.
Тим часом поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до злочину, для притягнення їх до відповідальності.