Мужчину, который заминировал "Привоз" и универмаг в Одессе, арестовали на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Мужчину, который заминировал "Привоз" и универмаг в Одессе, арестовали на два месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
Как сообщили в пресс-службе, в правоохранительные органы Одесской области поступило несколько ложных сообщений угрожающего характера о "минировании" ряда важных объектов инфраструктуры Одессы. В сообщениях указывались такие значимые и многолюдные одесские объекты, как рынок "Привоз" и Центральный универмаг. Иногда злоумышленник вообще не указывал названия и адреса объектов, которые должны "взорваться".
Правоохранители разоблачили в совершении противоправных действий ранее судимого жителя области. Заведомо ложные сообщения угрожающего характера 39-летний мужчина рассылал со специально созданной для этой цели электронного адреса. Полицейские задержали его на одной из баз отдыха в г. Черноморск Одесской области.
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Следователи квалифицировали действия задержанного по частям 1 и 2 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Ему уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления. Согласно санкции этой статьи, злоумышленнику грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
"... сегодня, 8 августа, суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в размере почти 152 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Между тем полицейские устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к преступлению, для привлечения их к ответственности.