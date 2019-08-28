В Одесі "замінували" суд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Невідома особа у середу, 28 серпня, повідомила про мінування Приморського районного суду міста Одеса. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу суду.
"Сьогодні, 28 серпня 2019 року, по телефону надійшло анонімне повідомлення, що приміщення Приморського районного суду міста Одеси по вулиці Балківська, 33, заміновано", - йдеться у повідомленні.
Про цю пригоду, як вказано, негайно були сповіщені відповідні служби ДСНС, ГУНП України в Одеській області.
"Негайно виставлено оточення, проводиться евакуація людей з приміщень суду", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, чоловік "замінував" вокзал за те, що його не пропустили без черги до каси.