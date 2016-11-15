В Одессе "заминировали" Малиновский суд

На место происшествия направили ​​следственно-оперативную группу, кинологов и инспекторов-взрывотехников.

"Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.