В Одессе "заминировали" Малиновский суд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 ноября. УНН. В Одессе в 09:36 по спецлинии "102" поступило телефонное сообщение о том, что административное здание Малиновского суда заминировали. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу, кинологов и инспекторов-взрывотехников.
"Принимаются меры по эвакуации из помещений посетителей и работников суда и установлению личности правонарушителя", - отметили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.