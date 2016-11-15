В Одесі "замінували" Малиновський суд
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 листопада. УНН. В Одесі о 09:36 на спецлінію “102” надійшло телефонне повідомлення про те, що адміністративну будівлю Малиновського суду заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
На місце події направлено слідчо-оперативну групу, кінологів та інспекторів-вибухотехників.
"Вживаються заходи по евакуації з приміщень відвідувачів і робітників суду та встановлення особи правопорушника", - зазначили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.
Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.