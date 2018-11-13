В Одессе загорелся пункт приема вторичного сырья
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пожарные ликвидируют пожар на пункте приема вторсырья в Одессе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Пожар произошел на ул.Тираспольськое шоссе.
Сейчас на месте пожара работают три пожарных расчета.
Информации о погибших и пострадавших на данный момент не поступало.
Как сообщал УНН, 6 ноября в Одесской области произошел пожар в цехе производства маргарина.
В 7:00 7 ноября пожар был ликвидирован на общей площади 1500 кв. м.