Масштабну пожежу на олійному заводі в Одеській області загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Пожежу в цеху з виробництва маргарину на заводі з перевантаження та переробки тропічних олій поблизу села Нові Біляри в Одеській області локалізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
"О 7:00 7 листопада підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на загальній площі 1500 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.
Витоку шкідливих речовин не зафіксовано, уточнили в обласному управлінні ДСНС.
Гасили пожежу 134 рятувальники з 24 одиницями техніки.
Нагадаємо, 6 листопада о 19:39 поблизу села Нові Біляри Лиманського району на території заводу "Дельта Вілмар СНД" в компресорному цеху з виробництва маргарину виникла пожежа. Адміністрація заводу евакуювала персонал.
Складність гасіння пожежі була обумовлена близьким розташуванням інших виробничих цехів, загрозою витоку аміаку та вибухів.
Пожежу було локалізовано о 22:40 6 листопада.
Причина пожежі встановлюється.