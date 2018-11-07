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Масштабну пожежу на олійному заводі в Одеській області загасили

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Пожежу в цеху з виробництва маргарину на заводі з перевантаження та переробки тропічних олій поблизу села Нові Біляри в Одеській області локалізували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"О 7:00 7 листопада підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано на загальній площі 1500 кв. м. Жертв та постраждалих немає", - повідомили рятувальники.

Витоку шкідливих речовин не зафіксовано, уточнили в обласному управлінні ДСНС.

Гасили пожежу 134 рятувальники з 24 одиницями техніки.

Нагадаємо, 6 листопада о 19:39 поблизу села Нові Біляри Лиманського району на території заводу "Дельта Вілмар СНД" в компресорному цеху з виробництва маргарину виникла пожежа. Адміністрація заводу евакуювала персонал. 

Складність гасіння пожежі була обумовлена близьким розташуванням інших виробничих цехів, загрозою витоку аміаку та вибухів.

Пожежу було локалізовано о 22:40 6 листопада. 

Причина пожежі встановлюється.

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