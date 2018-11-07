Масштабный пожар на маслозаводе в Одесской области потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Пожар в цехе по производству маргарина на заводе по перегрузке и переработке тропических масел вблизи села Новые Беляры в Одесской области локализован. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"В 7:00 7 ноября подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован на общей площади 1500 кв. м. Жертв и пострадавших нет", - сообщили спасатели.
Утечки вредных веществ не зафиксировано, уточнили в областном управлении ГСЧС.
Тушили пожар 134 спасатели с 24 единицами техники.
Напомним, 6 ноября в 19:39 вблизи села Новые Беляры Лиманского района на территории завода "Дельта Вилмар СНГ" в компрессорном цехе по производству маргарина возник пожар. Администрация завода эвакуировала персонал.
Сложность тушения пожара была обусловлена близким расположением других производственных цехов, угрозой утечки аммиака и взрывов.
Пожар был локализован в 22:40 6 ноября.
Причина пожара устанавливается.