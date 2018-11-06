Пожежу на маслозаводі в Одеській області локалізували
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Пожежу на маслопереробному заводі в Одеській області локалізували. З місця займання вивозять цистерни з олією. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області.
"З місця пожежі проводиться відправка цистерн з олією. Площа загоряння складає 1500 кв.м. Пожежу локалізовано о 22:40", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на заводі у с. Нові Біляри Одеської області сьогодні ввечері сталася пожежа. Сигнал про це надійшов до рятувальників о 19:39. Адміністрація заводу евакуювала персонал. До гасіння пожежі залучили 75 рятувальників особового складу на 22 одиницях пожежно-рятувальної техніки.
"Загрози розповсюдження вогню немає", - повідомили у ДСНС.