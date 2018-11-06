Пожар на маслозаводе в Одесской области локализовали
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Пожар на маслоперерабатывающем заводе в Одесской области локализован. С места пожара вывозят цистерны с маслом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области.
"С места пожара проводится отправка цистерн с маслом. Площадь возгорания составляет 1500 кв.м. Пожар локализован в 22:40", - говорится в сообщении.
Напомним, на заводе в с. Новые Биляры Одесской области сегодня вечером произошел пожар. Сигнал об этом поступил спасателям в 19:39. Администрация завода эвакуировали персонал. К тушению пожара привлекли 75 спасателей личного состава на 22 единицах пожарно-спасательной техники.
"Угрозы распространения огня нет", - сообщили в ГСЧС.