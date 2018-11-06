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Пожежу на заводі в Одеській області гасять понад 70 рятувальників

Пожежу на заводі в Одеській області гасять понад 70 рятувальників

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. На заводі в Одеські області, де сьогодні ввечері розгорілася пожежа, горить масло. До гасіння займання залучили 75 рятувальників. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в області.

"6 листопада о 19:39 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про загоряння у с. Нові Біляри на території заводу ТОВ "Дельта Вільмар". О 19:54 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що інтенсивно горить масло в компресорній", - йдеться в повідомленні.

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Адміністрація заводу евакуювала персонал. До гасіння займання залучили 75 рятувальників.

"Організований штаб пожежогасіння: створено 3 оперативні дільниці та оперативний штаб. До місця пожежі слідують 2 пожежні потяги. З місця пожежі проводиться відправка цистерн з олією. До гасіння пожежі залучено від ГУ ДСНС 22 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 75 чоловік особового складу", - зазначили у ДСНС.

Рятувальники додали, що інформація щодо загиблих і постраждалих не надходила. А загрози розповсюдження вогню немає.

Нагадаємо, у цеху виробництва маргарину в Одеській області сталася пожежа.

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