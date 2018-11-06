Пожар на заводе в Одесской области тушат более 70 спасателей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. На заводе в Одесской области, где сегодня вечером разгорелся пожар, горит масло. К тушению возгорания привлекли 75 спасателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в области.
"6 ноября в 19:39 в Службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании в с. Новые Биляры на территории завода ООО "Дельта Вильмар". В 19:54 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что интенсивно горит масло в компрессорной", - говорится в сообщении.
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Администрация завода эвакуировали персона. К тушению пожара привлекли 75 спасателей.
"Организованный штаб пожаротушения: создано 3 оперативные участки и оперативный штаб. К месту пожара следуют 2 пожарных поезда. С места пожара проводится отправка цистерн с маслом. К тушению пожара привлечены от ГУ ГСЧС 22 единицы пожарно-спасательной техники и 75 человек личного состава", - отметили в ГСЧС.
Спасатели добавили, что информация о погибших и пострадавших не поступала. А угрозы распространения огня нет.
Напомним, в цехе производства маргарина в Одесской области произошел пожар.