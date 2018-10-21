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У Владикавказі горить завод: один рятувальник загинув, двоє травмовані

Київ • УНН

 • 8646 перегляди

КИЇВ. 21 жовтня. УНН. В результаті масштабної пожежі на металургійному заводі у Владикавказі в Росії загинув один рятувальник загинув, ще двоє травмовані. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Площа пожежі, за останніми даними, становить 4,5 тис. кв. м", - повідомили агентству в МНС РФ.

Як зазначили у виданні, пожежа на металургійному заводі "Електроцинк" сталася вночі в неділю, загоряння виникло в цеху електролізу. В ході гасіння загинув один пожежник, ще двоє отримали травми. Жертв серед персоналу немає, оскільки виробництво в нічну зміну не велося і людей в приміщенні не було.

Раніше повідомлялося, що для гасіння пожежі на заводі був направлений пожежний поїзд з Кабардино-Балкарії. Спочатку загоряння поширилося з 650 квадратних метрів до 1 000.

Також ресурс уточнив, що ВАТ "Електроцинк" - одне з провідних підприємств кольорової металургії РФ, найбільше промислове підприємство Північної Осетії, яке виробляє і реалізує цинк, кадмій, сірчану кислоту, сплави. За даними компанії, на ВАТ "Електроцинк" працює близько 1,8 тис. чоловік.

Нагадаємо, 19 жовтня очевидці повідомили, що на заводі "Авангард" на Центральній вулиці в Гатчині біля Санк-Петербурга, який, в тому числі, виробляє піротехніку, сталося загоряння.

Як повідомляв УНН, в результаті вибуху газового балона в одному з житлових будинків столиці Молдови загинуло 3 людини, ще 10 отримали поранення.

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