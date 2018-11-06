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Цех з виробництва маргарину горить на Одещині

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Одеській області сталася пожежа в цеху виробництва маргарину. Наразі на місці події працюють вогнеборці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник начальника Головного управління НП в Одеській області Руслан Форостяк, передає УНН.

"У місті Южне складна та серйозна пожежа, горить цех виробництва маргарину, у якому знаходяться значні запаси горючого пальмового масла. На даний момент на місці підрозділи ДСНС локалізують полум'я, проведено евакуацію, організовано відвод транспорту підрозділами НПУ", - написав Форостяк.

За його словами, жертв і постраждалих внаслідок займання немає.

"До аміачного колектору, що неподалік, безпечна відстань, з огляду на це, небезпеки його пошкодження не вбачається", - додав Форостяк.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, займання сталося на маслопереробному заводі.

Нагадаємо, внаслідок пожежі у приватному будинку на Київщині загинули двоє дітей.

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