Цех по производству маргарина горит в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Одесской области произошел пожар в цехе производства маргарина. Сейчас на месте происшествия работают пожарные. Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника Главного управления ЧП в Одесской области Руслан Форостяк, передает УНН.
"В городе Южный сложный и серьезный пожар, горит цех производству маргарина, в котором находятся значительные запасы горючего пальмового масла. На данный момент на месте подразделения ГСЧС локализуют пламя, проведена эвакуация, организовано отвод транспорта подразделениями НПУ", - написал Форостяк.
По его словам, жертв и пострадавших в результате возгорания нет.
"К аммиачному коллектору, что неподалеку, безопасное расстояние, учитывая это, опасности его повреждения не предусматривается", - добавил Форостяк.
Как сообщают местные СМИ, возгорание произошло на маслоперерабатывающем заводе.
Напомним, в результате пожара в частном доме в Киевской области погибли двое детей.