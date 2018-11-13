В Одесі загорівся пункт прийому вторинної сировини
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вогнеборці ліквідовують пожежу на пункті прийому вторинної сировини в Одесі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
Пожежа сталася на вул.Тираспольське шосе.
Наразі на місці пожежі працюють три пожежні розрахунки.
Інформація про загиблих та постраждалих на цей момент не надходила.
Як повідомляв УНН, 6 листопада в Одеській області сталася пожежа в цеху виробництва маргарину.
О 7:00 7 листопада пожежу було ліквідовано на загальній площі 1500 кв. м.