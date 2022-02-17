В Одессе водитель сбил 12-летнюю девушку на переходе, а затем протаранил три авто
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В Одессе 62-летний водитель сбил 12-летнюю девушку на переходе, а затем протаранил три авто. Как сообщили в полиции Одесской области, виновника ДТП задержали, передает УНН.
Детали
Как сообщили в полиции, авария произошла вечером 16 февраля на проспекте Небесной сотни. Двигаясь на красный свет светофора, 62-летний водитель “Chevrolet Aveo” сбил девочку и столкнулся с тремя припаркованными на обочине автомобилями.
Водителя освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения-медосмотр подтвердил, что он находился за рулем навеселе. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины. Идет следствие.
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