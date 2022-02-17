В Одесі водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Одесі 62-річний водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто. Як повідомили в поліції Одеської області, винуватця ДТП - затримали, передає УНН.
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Як повдіомили у поліції, аварія сталася ввечері 16 лютого на проспекті Небесної сотні. Рухаючись на червоне світло світлофора, 62-річний водій “Chevrolet Aveo” збив дівчинку та зіткнувся з трьома припаркованими на узбіччі автівками.
Кермувальника освідували на стан алкогольного сп’яніння — медогляд підтвердив, що він перебував за кермом напідпитку. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.
Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
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