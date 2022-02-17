В Одесі водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 62666 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 109719 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 115638 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 143192 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 149094 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 124326 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 139640 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 168929 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 180319 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215972 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
91 %
747 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 236599 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 320206 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 90338 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

09:50 • 67608 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 90838 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 320197 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 236595 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 317003 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 434277 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 684174 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 29607 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 90838 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 106696 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 143534 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 167963 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

В Одесі водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто

В Одесі водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто

Київ • УНН

 • 20314 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. В Одесі 62-річний водій збив 12-річну дівчину на переході, а потім протаранив три авто. Як повідомили в поліції Одеської області, винуватця ДТП - затримали, передає УНН

Деталі

Як повдіомили у поліції, аварія сталася ввечері 16 лютого на проспекті Небесної сотні. Рухаючись на червоне світло світлофора, 62-річний водій “Chevrolet Aveo” збив дівчинку та зіткнувся з трьома припаркованими на узбіччі автівками.

Кермувальника освідували на стан алкогольного сп’яніння — медогляд підтвердив, що він перебував за кермом напідпитку. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, зараз він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вперше за багато років в Україні за добу не було жодного загиблого в ДТП

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,880.90
Золото
$3,162.80
Tesla
$264.64
Brent
$74.53
S&P 500
$5,642.24
Газ TTF
$41.34
Ethereum
$1,875.74