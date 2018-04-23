В Одессе ночью сгорели четыре автомобиля
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 23 апреля. УНН. Сегодня в 4:10 в Одессе на улице Говорова загорелись четыре автомобиля. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
"Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят четыре автомобиля припаркованные возле 6-этажного жилого дома. Огнем уничтожены три легковых автомобиля и один поврежден. Общая площадь возгорания 30 кв.м", - говорится в сообщении.
Сейчас устанавливается причина пожара. Погибших и пострадавших нет.
Как сообщал УНН, 20 апреля в Киеве на стоянке горели четыре автомобиля.