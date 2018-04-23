В Одессе ночью сгорели четыре автомобиля

"Прибыв на место вызова, спасатели установили, что горят четыре автомобиля припаркованные возле 6-этажного жилого дома. Огнем уничтожены три легковых автомобиля и один поврежден. Общая площадь возгорания 30 кв.м", - говорится в сообщении.

Сейчас устанавливается причина пожара. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщал УНН, 20 апреля в Киеве на стоянке горели четыре автомобиля.