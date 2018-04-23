В Одесі вночі згоріли чотири автомобілі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 квітня. УНН. Сьогодні о 4:10 в Одесі на вулиці Говорова загорілись чотири автомобілі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ДСНС в Одеській області.
“Прибувши на місце виклику, рятувальники встановили, що горять чотири автомобіля припарковані біля 6-поверхового житлового будинку. Вогнем знищено три легкових автомобілі та один пошкоджений. Загальна площа загорання 30 кв.м”, — йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюється причина пожежі. Загиблих та постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, 20 квітня в Києві на стоянці горіли чотири автомобілі.