В Одессе разоблачили конвертцентр, организованный гражданкой РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, который организовали гражданкой Российской Федерации. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Конверт действовал под видом легальной коммерческой структуры. Клиентами конвертационного центра был ряд компаний из различных отраслей экономики. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по переводу средств через проведение бестоварных финансовых операций. Для этого они использовали несколько фиктивных фирм.
Ежемесячный оборот конвертационного центра составлял свыше десяти миллионов гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственного бюджета в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.
Сотрудники спецслужбы задержали организатора нелегального бизнеса рядом с одним из одесских банковских отделений после снятия почти четырехсот тысяч гривен.
Во время обысков в офисных помещениях конвертационного центра, автомобилях и местах проживания организаторов оперативники изъяли печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, которая доказывает проведения сделок.
Сейчас наложен арест на счета всех подконтрольных конвертационному центру коммерческих структур.