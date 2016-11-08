В Одесі викрили конвертцентр, організований громадянкою РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України припинили в Одесі діяльність конвертаційного центру, який організували громадянкою Російської Федерації. Про це УНН повідомили в прес-службі СБУ.
Конверт діяв під виглядом легальної комерційної структури. Клієнтами конвертцентру була низка компаній з різних галузей економіки. Організатори надавали замовникам послуги з переведення коштів у готівку через проведення безтоварних фінансових операцій. Для цього вони використовували декілька фіктивних фірм.
Щомісячний обіг конвертаційного центру становив понад десять мільйонів гривень. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету у вигляді недоотриманих податків — декілька десятків мільйонів.
Співробітники спецслужби затримали організаторку нелегального бізнесу поруч з одним з одеських банківських відділень після зняття майже чотирьохсот тисяч гривень.
Під час обшуків в офісних приміщеннях конвертаційного центру, автомобілях та місцями проживання організаторів оперативники вилучили печатки фіктивних підприємств та фінансово-господарську документацію, яка доводить проведення оборудок.
Наразі накладено арешт на рахунки всіх підконтрольних конвертцентру комерційних структур.