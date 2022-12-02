В Одессе взорвалась граната: восемь человек ранены

Детали

Как стало известно УНН, инцидент произошел на Мясоедовской. Правоохранители перекрыли квартал. На месте очень много карет "скорой" и полицейских авто.

Также известно, что в результате взрыва пострадало 8 человек - пятеро полицейских и трое гражданских.

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