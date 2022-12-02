В Одессе взорвалась граната: восемь человек ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Одессе взорвалась граната. Как сообщают местные СМИ, вероятно, ее бросил мужчина, которого пытались задержать правоохранители. Пока известно о 8 раненых, передает УНН.
Детали
Как стало известно УНН, инцидент произошел на Мясоедовской. Правоохранители перекрыли квартал. На месте очень много карет "скорой" и полицейских авто.
Также известно, что в результате взрыва пострадало 8 человек - пятеро полицейских и трое гражданских.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкасской области мужчина хотел похвастаться гранатой перед товарищем и подорвался