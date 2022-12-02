В Одесі вибухнула граната: вісім людей поранено

Деталі

Як стало відомо УНН, інцидент стався на М'ясоїдівській. Наразі правоохоронці перекрили квартал. На місці дуже багато карет "швидкої" та поліцейських авто.

Також відомо, що у результаті вибуху постраждало 8 людей - п’ятеро поліцейських та троє цивільних.

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