В Одесі вибухнула граната: вісім людей поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі вибухнула граната. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ймовірно її кинув чоловік, якого намагались затримати правоохоронці. Наразі відомо про 8 поранених, передає УНН.
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Як стало відомо УНН, інцидент стався на М'ясоїдівській. Наразі правоохоронці перекрили квартал. На місці дуже багато карет "швидкої" та поліцейських авто.
Також відомо, що у результаті вибуху постраждало 8 людей - п’ятеро поліцейських та троє цивільних.
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