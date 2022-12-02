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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 41525 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 78623 перегляди

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В Одесі вибухнула граната: вісім людей поранено

В Одесі вибухнула граната: вісім людей поранено

Київ • УНН

 • 1186360 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. В Одесі вибухнула граната. Як повідомляють місцеві ЗМІ, ймовірно її кинув чоловік, якого намагались затримати правоохоронці. Наразі відомо про 8 поранених, передає УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН, інцидент стався на М'ясоїдівській. Наразі правоохоронці перекрили квартал. На місці дуже багато карет "швидкої" та поліцейських авто.

Також відомо, що у результаті вибуху постраждало 8 людей - п’ятеро поліцейських та троє цивільних.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Черкаській області чоловік хотів похизуватися гранатою перед товаришем та підірвався

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