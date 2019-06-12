В Одессе у иностранки угнали автомобиль

Неустановленное лицо завладело автомобилем Audi A4, которой принадлежит подданой Испании.

Сейчас начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Проводят оперативно-розыскные мероприятия.



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