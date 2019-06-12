В Одессе у иностранки угнали автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В Одессе у гражданки Испании угнали автомобиль. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Неустановленное лицо завладело автомобилем Audi A4, которой принадлежит подданой Испании.
Сейчас начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством). Проводят оперативно-розыскные мероприятия.
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Как сообщал УНН, в Житомире задержали россиянина, разыскиваемого за сексуальное преступление и угон авто .