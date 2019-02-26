Нетверезий закарпатець викрав автобус

Уночі 25 лютого місцева поліція отримала повідомлення, що на дорозі при в’їзді в село Березники стоїть "підозрілий автобус". На місці поліція виявила автобус марки "ПАЗ" білого кольору, який стояв у снігу на узбіччі дороги.

"Як встановили правоохоронці, транспортний засіб належить жителю Мукачева, а їздить на ньому, перевозячи пасажирів, житель Березників. Тієї ночі автобус викрали на вулиці з-під будинку водія", - вказали у поліції.

Невдовзі поліція встановила особу викрадача транспортного засобу. Ним виявився 27-річний житель села Березники, який свого часу був засуджений за скоєння тяжких злочинів і відсидів у тюрмі 7 років.

Цього разу молодий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заліз вночі на вулиці до чужого автобуса й скоїв угон. Однак, не маючи навиків водіння, заїхав у сніговий насип, автобус зупинився, і зловмисник кинув його.

Окрім того, раніше цей чоловік обікрав у своєму селі ще один автобус, припаркований на вулиці, звідки викрав цінні речі.

Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом (ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України) і крадіжки, вчиненої повторно (за ч.2 ст.185 ККУ). Фігуранта справи затримано в порядку ст.208 КПК і поміщено під варту. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, на Львівщині невідомий викрав автобус.