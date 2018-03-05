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На Львівщині невідомий викрав автобус

На Львівщині невідомий викрав автобус

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Невідомий викрав автобус Scania у місті Жидачів Львівської області у ніч на понеділок, 5 березня. Про це повідомив відділ комунікації Нацполіції області, передає УНН.

“Сьогодні, 5 березня, близько четвертої ранку по поліції надійшло повідомлення про викрадення автобуса Scania у місті Жидачів. За словами водія автобуса, 35-річного місцевого мешканця, 4 березня близько 23.00 він залишив транспортний засіб біля будинку, а вранці виявив, що його на місці вже немає”, — передають у поліції.

Автобус вдалося знайти за кілька годин на одній з вулиць міста.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника, причетного до незаконного заволодіння транспортним засобом. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, поліція затримала злочинне угрупування, яке протягом кількох років грабувало ювелірні магазини в різних областях України.

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